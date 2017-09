Muguruza, nova número 1 del món

Ho serà a partir de dilluns gràcies a la derrota de pliskova al US OPen. Coco Vandeweghe va vèncer ahir la txeca Karolina Pliskova, primera favorita, per 7-6 (4) i 6-3, i es va classificar per primera vegada per a les semifinals de l'Open dels EUA i de pas va certificar l'ascens de l'espanyola Garbiñe Muguruza al primer lloc de la classificació WTA del proper dilluns.