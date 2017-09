Pau Gasol es converteix en el màxim anotador de la història dels Campionats d'Europa

El català Pau Gasol, pivot de la selecció espanyola, s'ha convertit, en aconseguir el seu punt número 14 en el partit davant Hongria, en el màxim anotador de la història dels Campionats d'Europa, arrabassant aquest rècord al francès Tony Parker.

Parker, amb 1.104 punts en vuit europeus (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 i 2015) és el que ostentava el títol de màxim

anotador continental, mentre que Pau ha superat aquesta xifra amb un total de 1.105 punts.

El rècord el va superar amb un triple en el minut 15.15 per posar al marcador 18-33. La gesta es va anunciar per megafonia i, encara

que no es va aturar el partit, el jugador català va rebre el reconeixement dels aficionats assistents.