Punt positiu del Llagostera al camp del líder

A la primera part els gironins han patit en defensa i han vist com el filial del Vila-real ha tingut dues clares ocasions per avançar-se al marcador. Primer Raba, sol davant Marcos, no ha encertat en la rematada i després, a la sortida d'un córner la defensa llagosterenca ha allunyat el perill quan semblava que la pilota acabaria al fons de la xarxa. En atac, als d'Òscar Álvarez els ha costat generar perill i no han xutat a la porteria defensada per Diego.

A la segona meitat el duel s'ha equilibrat i el Llagostera no li ha perdut en cap moment l'enfrontament al camp del líder. Als cinc minuts de la represa Carbó ha tingut la més clara pels gironins, però el seu xut ha trobat una molt bona resposta del porter local.

Tot i que el partit no ha fet tanta pujada pel Llagostera, el Vila-real B seguia arribant amb més freqüència a territori rival però entre el porter Marcos i el bon treball de la defensa blaugrana han evitat que els locals marquessin.

A l'última jugada del partit, el lateral del conjunt castellonenc ha tingut una ocasió claríssima per guanyar el partit però al final, el Llagostera suma un bon punt al camp del líder de la categoria.