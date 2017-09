Chris Froome es corona campió de la Vuelta

Matteo Trentin guanya l'etapa final, i Chris Froome com era previsible es va adjudicar per primera vegada en la seva carrera la ronda espanyola. La darrera etapa es va decidir a l'esprint que es va decantar a favor del corredor italià del Quick Step, Matteo Trentin. La Vuelta 2017 serà recordarà com la del comiat d'Alberto Contador, que es retira als 34 anys i després d'haver aconseguit: 2 Tours, 2 Giros i 3 Vueltas. Amb aquest triomf, Froome aconsegueix un meritori doblet aquest curs: Tour i Vuelta, i es converteix en el tercer ciclista a guanyar les dues rondes en un mateix any.