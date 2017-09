El derbi gironí de les urgències es juga avui a Peralada

Fa pocs mesos, Olot i Peralada comandaven amb mà de ferro el grup cinquè de Tercera. Ningú els podia fer ombra. Excel·lent va ser el seu any; tant, que tots dos acabarien pujant a Segona B, encara que per diferents vies. Pocs mesos més tard, amb l'estiu pel mig i la pertinent planificació esportiva, l'escenari ha canviat de dalt a baix. El salt de categoria, de moment, no els ha acabat de provar. Ni Olot ni Peralada saben el que és guanyar passades quatre jornades i per posar-hi remei aquesta tarda es veuen les cares a terres empordaneses amb la victòria com a únic objectiu.

És el primer derbi gironí del curs. Un derbi ple d'urgències, de necessitats. Sobretot per als d'Arnau Sala. El filial del Girona no se n'acaba de sortir. Per mala sort, per mil i un problemes o perquè hi ha hagut algun moment en què no s'ha estat a l'alçada. Pel que sigui, però l'equip és cuer, no té encara cap punt i ja ha encaixat 10 gols. «Estem molt necessitats. Ja portem prou partits com per haver-nos adaptat. Ens ha passat una mica de tot. La inexperiència, una pretemporada estranya i la mala fortuna, perquè podríem haver sumat alguna cosa més del que tenim», valora Sala. Parla de l'Olot, el rival d'aquesta tarda, com un rival al qual «coneixem molt bé» i això ho veu com un avantatge. «És bo saber contra qui jugues. És un equip que s'assembla bastant al de l'any passat i espero que aquesta vegada sí que el partit es posi a favor nostre».

Una setmana més, el tècnic haurà de fer mans i mànigues per quadrar la convocatòria. A les baixes ja conegudes de Suárez, Boniquet, Clotet i Serrano (aquest no tindrà fitxa fins al desembre), s'uneix la del porter noruec Christian Kjetil Haug, lesionat aquesta setmana. «Això afegeix una mica més de problemes», lamenta Sala, a qui comença a pujar-li la mosca al nas veient que tampoc podrà comptar amb el davanter Kevin Soni per un tema de papers que no s'acaba de solucionar. «No entenc que a Primera o Segona A un tràmit així es pugui resoldre en un tres i no res, i a Segona B es trigui tant. És una falta de respecte i és trist que ens passi això. La situació és desesperant, perquè ell fa temps que és aquí i cada cop s'entrena millor, però no hi podem fer res».

Tampoc és que l'Olot estigui per llençar coets. Ha arreplegat un parell d'empats (contra Hèrcules i Deportivo Aragón) i gràcies, és en descens i no sap encara el que és guanyar. Les primeres urgències de la temporada comencen a aparèixer també per als de Martín Posse, que volen estrenar el caseller de victòries al camp del Peralada-Girona B. Yeray Sabriego, que pateix una ruptura muscular, i el lesionat de llarga durada Dembo Batchilly, estan descartats per un derbi que arriba pocs dies abans del duel de Copa del Rei que portarà els garrotxins fins La Nueva Condomina de Múrcia. «És una setmana important amb tres partits consecutius. Esperem aconseguir la primera victòria el més aviat possible», reflexiona Posse, qui creu que el seu equip arriba «molt bé» a la cita. Del rival, valora que «ens enfrontarem a un rival molt fort i intents. Les seves individualitats poden marcar la diferència».