El Lloret s'estrena amb una brillant victòria a Manresa

A la primera meitat els alt-empordanesos es van avançar amb un gol al contraatac, que no va ser igualat fins l'afegit. Prèviament Castro va xutar al pal. Només començar la represa Remo va estar a punt de marcar. El gol va arribar a 9 minuts del final, gràcies a una bona diana de Bech. Però l'alegria es va interrompre al final, quan Masip va rematar una centrada al fons de la porteria.



El Farners va controlar el partit des de l'expulsió de Criado en el minut 22 de la primera meitat, però li va costar generar ocasions de gol per falta de fluïdesa. El partit es va resoldre a 10 minuts del final, quan Bader va aprofitar un refús a la frontal per clavar un autèntic golàs per l'escaire.



Es va veure un partit molt igualat on el domini del joc va ser pels banyolins. En els darrers cinc minuts de la primera meitat, els locals van desaprofitar un penal i dues ocasions molt clares de gol. A la represa, el matx va seguir amb el mateix tarannà i en un contraatac, els barcelonins van desigualar el resultat. Els locals van saber reaccionar empatant el resultat i en el minut 68, Silva va ser expulsat per doble amonestació. Amb un jugador més, el Banyoles va fer un pas endavant i va capgirar el resultat.



Resultat just en el Municipal de Llagostera. La primera meitat va ser per oblidar per als locals. A la segona, van començar a generar perill gràcies a internades per les bandes. En el minut 76, Eloi Pena va transformar un penal provocat per Enzo que va significar l'expulsió de Busquets. A partir del gol local, els vigatans van avançar línies i van igualar el matx gràcies a una sacada de banda.



Un solitari gol de Nil Victòria a la segona part va donar els primers tres punts de la temporada en un dels camps més complicats de la categoria.