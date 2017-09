El Bordils encaixa a Galícia la tercera derrota seguida

El primer triomf es resisteix. No hi ha manera. El Bordils va encaixar ahir a la pista del Cisne, la tercera derrota consecutiva. Els de Sergi Catarain continuen sense conèixer la victòria en l'inici del seu cinquè curs a Divisió d'Honor Plata, i confirmen el seu pitjor inici de lliga des que militen a la segona categoria de l'handbol espanyol.

De moment, les alarmes encara no han saltat a Bordils, i és que tothom és conscient que els tres partits jugats fins ara han estat contra rivals clarament superiors. L'equip és conscient que en la propera jornada de lliga, d'aquí a quinze dies al Blanc-i-Verd contra l'Amenabar no es pot fallar de cap de les maneres. En paraules del mateix tècnic del Bordils, Sergi Catarain «sí o sí haurem de començar a puntuar». En tot cas, ja hi haurà temps per parlar-ne, ja que abans, els de Catarain hauran de deixar en un segon terme la competició domèstica, per jugar la primera ronda de la Copa del Rei, a partit únic, dissabte (20.00 h) contra el Torrelavega.

Ahir, el Bordils, condicionat una vegada més per un reguitzell de baixes (Joan Vilanova, Marc Combis, Uri Márquez, Montero), a part del condicionat Sergi Mach, no va poder seguir mai el ritme del Cisne. Els de Pontevedra van dominar d'inici a fi. Des del gol inicial, fins a la botzina final. El partit va començar amb màxima igualtat (5-4). Aquesta va durar poc. Massa poc per poder intentar esgarrapar quelcom de Galícia. Els problemes defensius dels de Catarain, tot i canviar la defensa en diverses ocasions, va permetre a l'equip de casa disposar de bones ocasions en el tir exterior, un dels punts forts dels locals. D'aquí s'explica, el 18-13 del descans. A la represa, la tònica va ser la mateixa. Un parcial de 3-1 en l'inici del segon temps, va posar una màxima de 7 gols (21-14). El Bordils, no es va donar per mort (27-24). Tot i no rendir-se, cal admetre que els últims deu minuts es van fer molt llargs. Al final, 36-28.