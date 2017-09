Garrotada inesperada del Peña Deportiva a l'Olot en l'afegit

Un gol de Górriz, de la Peña Deportiva, al minut 92 de partit va deixar glaçat el Municipal d'Olot i l'equip garrotxí, que va tocar amb la punta dels dits la primera i necessària victòria de la temporada però es va quedar amb un pam de nas i sumant només un punt davant un rival que estarà a la mateixa lliga que els gironins. Hèctor Simon, com va fer a Múrcia a la Copa del Rei, tornava a veure porteria al primer temps, però els de Martín Posse van patir en excés el desgast físic realitzat entre setmana i a l'últim minut de l'afegit, els balears van empatar deixant caure un gerro d'aigua freda per tota la parròquia olotina.

Va ser una gran llàstima perquè ahir era el dia perquè l'Olot aconseguís el primer triomf del curs. Venien de fer un bon partit a la Nueva Condomina on, tot i perdre, van sortir reforçats moralment pel bon partit realitzat. El Peña Deportiva es plantava a la Garrotxa amb els mateixos punts però ja coneixent el sabor de la victòria a la categoria. A més, les sensacions a l'inici del partit van ser esperançadores, amb un Olot dominador del partit i propietari de les ocasions de perill més clares, novament, a peus d'un Alfredo en un bon moment de forma. El premi al bon treball inicial va arribar quan gairebé es tocava la mitja hora de joc. Hèctor Simon, al minut 27, avançava els olotins amb un xut des de la frontal que va entrar a la base del pal de la porteria visitant. Encara abans del descans, Marc Mas va tenir dues clares ocasions per ampliar l'avantatge, no ho va aconseguir, i l'Olot ho acabaria pagant. A la primera, el davanter de Sils va enviar un xut que va sortir, per poc, per sobre el travesser i la segona ocasió, més clara, va veure com el porter Dennis feia una gran aturada quan el públic ja cantava el gol.

Les forces de l'equip de Posse van començar a minvar al segon temps i això va esperonar el conjunt balear. Sabien els locals que tard o d'hora podien pagar l'esforç realitzat a la Copa del Rei però, que en cap cas, podia servir com a excusa. A mesura que anaven avançant els minuts, els jugadors garrotxins feien cada vegada una passa més enrere i Nacho Pérez, abans de ser substituït per Kike Sánchez al minut 70, va conduir les arribades més perilloses al segon temps. El primer avís seriós de la Peña Deportiva arribava amb un xut de Núñez que sortia fregant el pal de la porteria defensada per Ginard, que intervenia poc després en una perillosa acció ofensiva visitant.

A un quart d'hora per al final, el Peña Deportiva va avançar contundentment les línies per tancar un Olot que desitjava sentir el xiulet final de l'àrbitre, i encara més després de veure com Carles Mas, al minut 84, veia la targeta vermella directa. El defensa central feia falta a Jandrín quan era l'últim defensor olotí i el col·legiat el feia fora del partit en un moment crític, quan més patia el seu equip i el camp més pujada feia. Les cames començaven a fer figa i el Peña Deportiva va donar el cop definitiu a l'Olot al segon dels tres minuts que va haver-hi d'afegit. El visitant Górriz anotava l'empat, desfarmant l'eufòria pels balears i deixant amb un pam de nas a tots els aficionats i aficionades garrotxins.

Una jornada més l'Olot es queda sense tastar l'agradable regust de la victòria i sumar el tercer empat consecutiu per seguir a la zona baixa de la classificació de Segona Divisió B amb quatre punts.