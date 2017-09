El rastre de l'Akasvayu Girona a l'ACB es va diluint

Avui en dia, passant per la rambla Xavier Cugat, encara es poden veure un grapat de pòsters descolorits en els vidres de les antigues oficines del CB Girona. Uns locals que no s'han ocupat més des de l'anunci de la liquidació del club el juliol del 2008. Nou anys més tard, deixant de banda propietats embargades i els deutes que continuen pagant les institucions gironines, el rastre a l'ACB de les tres temporades de l'Akasvayu és cada cop més petit. Ahir, Madrid va ser l'escenari de la presentació de la nova temporada a la Liga Endesa i, entre les divuit plantilles, només hi ha dos jugadors que formessin part de l'Akasvayu Girona en les tres temporades en què Josep Amat provar, amb més o menys fortuna, i més o menys fiabilitat a l'hora de pagar sous, va intentar portar Fontajau totes les estrelles que va poder convèncer. Als seus 34 anys, Fran Vázquez començarà la seva segona temporada al Tenerife; mentre que, amb només un any menys, Fernando San Emeterio aprofita al màxim la seva maduresa esportiva: campió de lliga amb el València i bronze amb la selecció espanyola a l'Eurobasket aquest darer estiu.

Ahir mateix, San Emeterio va renovar fins al 2019 amb els valencians i així, com a mínin continuarà jugant dos anys més en una lliga que, en un detall ben poc habitual, començarà sense l´entrenador que va guanyar el darrer títol. Un tècnic que, curiosament, també és el ­darrer entrenador que va tenir l´Akavayu Girona abans de desaparèixer: Pedro Martínez. El tècnic badaloní no va voler renovar al llarg de la temporada i quan, a final de lliga, s´ho va replantejar el club que presideix Juan Roig, propietari de Mercadona, ja havia fitxat Txus Vidorreta. I, mentre Pedro Martínez espera des de Badalona una proposta que l´engresqui, el que va ser el seu ajudant en el darrer any de vida d´Akasvayu viu a la mateixa ciutat. Però, en el seu cas, entrenant el Joventut: Diego Ocampo. L´actual tècnic de la Penya completa amb San Emeterio i Fran Vázquez la tripleta d´ex-Akasvayu a la Liga Endesa 2017/18. Anant més enrere de l´arribada de Josep Amat, el base llagosterenc Albert Sàbat va jugar a l´ACB amb el Casademont Girona (35 partits de lliga entre el 2002 i el 2004) i, després de canviar aquest estiu el Joventut per l´Obradoiro, és un dels tres gironins que jugaran a la categoria aquesta temporada. Els altres són els alers del Gran Canaria Xavi Rabaseda (Ripoll, 1989) i Oriol Paulí (Girona, 1994).

Fora de la lliga ACB, un grapat d´exjugadors de l´Akasvayu continuen en actiu. Començant per Marc Gasol que, des de seva sortida de Girona el mateix estiu de la liquidació del club, juga als Memphis Grizzlies de l´NBA. Gasol encetarà la seva novena temporada consecutiva a la franquícia de Tennessee i, des de la distància, presideix el Bàsquet Girona. Per molts la via més clara, o l´única, perquè el bàsquet masculí professional torni a renéixer a la ciutat.

De les tres plantilles que va tenir l´Akasvayu, entrenades per Edu Torres, Svetislav Pesic i Pedro Martínez en cadascuna de les diferents temporades, continuen en actiu ben pocs jugadors més. El base Marko Marinovic juga encara al Borac Cacak serbi i el seu compatriota Marko Keselj a l´Estrella Roja. Roman Montañez es va retirar el curs passat amb l´Andorra i Radenovic i Cvetkovic no apareixen en cap plantilla després de jugar el curs passat a Bèlgica i el Liban respectivament. La majoria dels grans noms d´aquella ja s´han retirat. Des de Raül López a Arriel McDonald passant per Gregor Fucka, Darryl Middleton, Dainius Salenga fins a Germán Gabriel, Roberto Dueñas o Fede Kammerichs.