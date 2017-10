El Blanc-i-Verd com a aliat

«Vam jugar i defensar molt bé, amb intensitat i actitud. Tot va ser positiu», explicava ahir el tècnic del Bordils, Sergi Catarain, per recordar el punt d'inflexió que l'equip vol que representi el partit de Copa contra el Torrelavega de dissabte passat. Aquest vespre torna la lliga i aquí, contra un rival directe com l'Amenábar i amb el factor Blanc-i-Verd a favor, tots els factors s'alien per sumar la primera victòria al campionat de la temporada. Catarain només té el dubte de Sergi Mach i, malgrat admetre que «ha sigut una setmana estranya, perquè tot el que està passant a nivell polític a Catalunya ens afecta l'ànim», es mostra convençut que avui tornarà a emergir la millor cara de l'equip.

El Bordils vol aprofitar els dos partits seguits que té ara a casa contra Amenábar (avui, 20.00) i Ciudad Real (dissabte que ve) per fer un salt a la classificació. Catarain explica del rival d'aquest vespre que «defensivament són agressius, i aquí hi haurà la clau, veure si som capaços de superar la seva defensa». Ofensivament, va destacar la feina del central Iraeta, «que els dona desequilibri», i va considerar que «formen un equip molt complet».

Els gironins havien iniciat la temporada amb tres derrotes seguides a la lliga de Divisió d'Honor Plata, una ratxa trencada dissabte passat amb el triomf a la Copa contra el Torrelavega. Aquella victòria portarà a Bordils el Guadalajara, de la Lliga Asobal, molt probablement el dimarts 17 d'octubre.