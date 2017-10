Cano creu que els àrbitres «fa setmanes» que perjudiquen el Palamós

David Cano, defensa i capità del Palamós, va voler «donar la cara» com ell mateix va dir el diumenge després de perdre amb el Sant Andreu (0-3) i encaixar la sisena derrota de la temporada. Va admetre que tant ell com els seus companys no estan fins en aquest inici del curs, però també va assenyalar l'estament arbitral com un dels motius pels quals l'equip és a dia d'avui penúltim amb només 5 punts de 27 possibles. «No m'agrada parlar dels àrbitres, però ja comencem a estar cansats que cada setmana ens passi el mateix», refereint-se al possible penal sobre Marc Vilà que no va ser assenyalat. «Sé que (els àrbitres) venen de lluny i potser els costa arribar fins aquí, però en l'acció del 0 a 1 em fan una falta claríssima i després hi ha un clar penal que ho podria haver canviat tot», afegia.

Però encara n'hi havia més. Cano, denunciava que «al final m'han tret una targeta groga per protestar. No havia vist mai que el capità no pugui xerrar amb ells». Seguia el central a la seva. «És cert que contra el Sant Andreu no hem jugat bé. Però aquesta temporada estem lluitant contra factors externs i en ocasions sembla que juguem contra dotze. És molt cansat lluitar contra tot això que ens condiciona tant».

Amb la Lliga ja a la desena jornada, el Palamós afronta dos desplaçaments consecutius en els que és obligatori sumar. «Juguem al camp de l'Horta i després del Castelldefels. Ho farem en un moment complicat, però també és l'hora de donar un cop de punt al damunt de la taula i demostrar que ho volem tirar endavant».