Repte blaugrana al Metropolitano

L'Atlètic de Madrid i el Barça disputaran avui (20.45, Movistar Partidazo) el primer gran duel de la lliga del nou estadi Wanda Metropolitano, en el qual el líder invicte encapçalat per l'argentí Leo Messi visita el conjunt blanc-i-vermell que entrena el seu compatriota Diego Simeone, que mai els ha derrotat en Lliga.

El Wanda Metropolitano mesurarà com ha afectat el virus FIFA al Barcelona en el seu primer gran partit del curs a la Lliga, al qual arriba invicte i amb un Leo Messi en un extraordinari moment de forma després del triplet que va portar l'Argentina al Mundial de Rússia. Els d'Ernesto Valverde van com un coet i han solucionat els seus set partits amb victòries. Acumulen 21 punts, 23 gols a favor, dos en contra i cinc punts més que el segon classificat, el Sevilla. Però en el nou Wanda segurament tot serà més complicat.

El partit d'aquest vespre serà un repte per al nou tècnic barcelonista i és que Ernesto Valverde no ha guanyat ni un dels onze partits que els seus anteriors equips, València o Athletic Club, havien jugat contra l'Atlètic del Cholo Simeone (vuit derrotes, tres empats). També el Barça haurà de superar la síndrome del nou estadi. Cada vegada que juga contra un rival que estrena estadi no ha estat capaç de guanyar. En quatre precedents, el Barça ha sumat tres derrotes i un empat. Va perdre en la seva estrena a Anoeta (1994, Reial Societat 2-1), a Son Moix (1999, Mallorca 3-2), al nou San Mamés (Athletic Club, 1-0) i va arrencar un punt la primera vegada que va jugar a Montjuïc (Espanyol, 0-0).

Però al marge d'aquestes circumstàncies, el moment de Messi i la fiabilitat de l'equip blaugrana suposen dos avals inqüestionables. L'argentí és la «bèstia negra» dels atlètics, ja que en 34 partits disputats, Messi ha marcat 27 gols, 12 d'ells a Madrid.

La nova posició de Messi sobre el terreny de joc, com a mitjapunta des de l'arribada de Valverde, també serà posada a prova en un gran partit, després que l'estrena contra la Juventus en Champions es va saldar amb nota i una golejada dels blaugrana. A més, Valverde estarà pendent d'Andrés Iniesta, qui amb una lleu lesió podria tornar avui contra els matalassers per liderar el mig camp. Precisament Iniesta és el principal dubte, juntament amb el tercer davanter que acompanyarà Messi i Suárez. Tampoc està definit el lateral dret, on Valverde triarà entre Semedo i Sergi Roberto.

El partit contra l'Atlètic de Madrid obre una sèrie de set duels en 23 dies, que podrien servir al Barça per encarrilar la seva classificació per a la ronda següent de la Champions. Els blaugrana jugaran en Lliga i com a visitants contra l'Atlètic de Madrid (14 octubre) i Athletic Club (28) i a casa contra el Màlaga (21) i Sevilla (5 novembre). A la Champions afrontaran dos partits contra l'Olympiacos (18 a casa i 31 a Atenes) i un partit de Copa del Rei al camp del Múrcia (24).

L'Atlètic, quart en la classificació amb 15 punts, compta per victòries els seus dos partits en la seva nova «casa», on ha derrotat el Màlaga (1-0) i el Sevilla (2-0), però va caure en el descompte a la Lliga de Campions contra el Chelsea anglès (1-2); i rep un Barcelona invicte en set jornades, amb 23 gols a favor i només dos en contra.

El Wanda Metropolitano, nou estadi blanc-i-vermell inaugurat el 16 de setembre contra el Màlaga, viurà el seu primer duel entre blanc-i-vermells i blaugranes, un partit que assegura gols, fins a tres de mitjana per partit en els 80 enfrontaments de la lliga entre els dos equips, amb 37 victòries locals i 23 de visitants.

Això no obstant, el Barcelona se li resisteix al tècnic atlètic Diego Simeone en Lliga, al qual mai ha guanyat en onze duels, dels quals en vuit s'ha emportat derrotes i en tres ha empatat. Una d'aquestes igualades, al Camp Nou un 17 de maig del 2014, va ser sens dubte la més dolça perquè va suposar la Lliga 2013-14 per als blanc-i-vermells. Sí sap el tècnic argentí el que és derrotar el conjunt culer a la Lliga de Campions, on en dues temporades van eliminar el Barcelona en els quarts de final de la màxima competició continental, totes dues amb triomfs com a local (1-0 en la 2013-14 i 2-0 en la 2015-16). El partit arriba després d'un període de partits de les seleccions internacionals per a la classificació al Mundial de Rússia 2018, pel qual s'han desplaçat una desena de jugadors blanc-i-vermells i gairebé una vintena de blaugrana.

En els locals, la porteria estarà defensada pel porter eslovè Jan Oblak, indiscutible a l'Atlètic i fonamental per evitar els gols de l'argentí Leo Messi, que ve d'anotar-ne tres per portar el seu país al Mundial i acumula 27 gols a l'Atlètic en 34 enfrontaments amb aquest rival. En la defensa, l'uruguaià Diego Godín apunta l'onze titular al costat del montenegrí Stefan Savic al centre de la saga i als laterals Juanfran Torres i el brasiler Filipe Luis. El centre del camp sembla definit per a Koke, Gabi, Saúl Ñíguez i el belga Yannick Carrasco, cosa que condueix a la banqueta el ghanès Thomas Partey, que ha estat titular en cinc dels set partits d'aquesta temporada. La punta de l'atac serà per al francès Antoine Griezmann i l'argentí Ángel Correa, aixì que esperaran la seva oportunitat a la banqueta Fernando Torres i el francès Gameiro.