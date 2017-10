El factor camp juga a favor de l'Olot

Olot i Llagostera es veuran les cares diumenge a la tarda al Municipal garrotxí amb un botí de tres punts en joc d'allò més preuat. La necessitat de tots dos equips de sumar per escapar de les posicions perilloses de la classificació suposarà un ingredient més a tots els que ja duu implícit de rivalitat local el partit pel fet de ser un derbi. L'ascens dels del Gironès a Segona A i el descens dels garrotxins a Tercera ha impedit que es trobessin els últims anys. Això fa que el darrer precedent entre tots dos equips al Municipal d'Olot sigui de la temporada 2013-14. En aquella ocasió, el conjunt local, dirigit llavors per Arnau Sala, es va imposar per la mínima gràcies a un gol de penal de Carlos Martínez en un partit jugat a pluja batent. Aquella temporada, els llagosterencs acabarien campions de Lliga i assolirien l'ascens a Segona A després de superar l'Avilés i el Nàstic de Taragona al play-off d'ascens.

L'altre precedent al Municipal garrotxí data de fa una mica més de temps. Concretament de la temporada 2005-06 quan ambdós equips competien a Primera Regional. Aquell dia el partit es va decantar clarament a favor dels garrotxins per 3-0, amb gols de Gil, Rubén i Mate. El Llagostera a final de curs ascendiria a Regional Preferent. Així doncs, l'estadística històrica diu que els derbis entre Olot i Llagostera disputats a La Garrotxa sempre cauen a favor dels locals. Ara bé, en tots dos cops que s'han enfrontat, el Llagostera ha aconseguit l'ascens de categoria al final de temporada.