El Bordils obté un empat de mèrit davant el Barça B

Començar a sumar els primers punts fa que el treball de la setmana sigui més tranquil i que el grup confiï més en la feina que es fa. I això ho va notar el Bordils, que venia de guanyar, en Lliga, el seu primer partit davant el Ciudad Real i, després de caure dignament, davant el Guadalajara a la Copa, ahir va esgarrapar un bon punt de la pista del Barça B.

El partit va estar molt igualat, sense grans diferències cap a una i altra banda, essent la màxima els tres gols d´avantatge que tenia el Barça B al minut 15 (8-5), però els de Sergi Catarain van saber reaccionar i, gràcies a una bona defensa, van aconseguir aturar els blaugrana i posar-se per davant en el marcador al minut 21 (9-10). La primera part va acabar amb intercanvi de gols, mantenint la igualtat en tot moment i arribant al descans amb un empat a 13.

A la segona part, la tònica va ser la mateixa, però el Bordils va aconseguir portar el control al marcador, tot i que només per un gol d´avantatge, arribant, en algun moment puntual a posar-se amb dos gols per davant el rival.

Els de Catarain no perdien la cara al partit en cap moment, van saber mantenir la intensitat en el joc i tractar de tu a tu al filial blaugrana, un equip carregat de jugadors de gran talent, cridats a formar part, algun dia, del primer equip de l´entitat blaugrana.

Els minuts anaven passant al Pavelló de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i cap dels dos equips aconseguia imposar-se al seu rival. A tres minuts per al final el Bordils va tenir la oportunitat de posar-se dos gols per davant, però van errar en la finalització, una jugada que hauria pogut canviar el signe del resultat final, ja que els gironins havien aconseguit mantenir una intensitat defensiva molt compacta durant tot el partit. Els darrers minuts van ser d´alternança total, pràcticament d´infart, posant-se el Barça B per davant en el marcador a manca de 35 segons (26-25).

Aleshores el Bordils va disposar de la darrera possessió i una falta executada a l´últim segon per Arnau Palahí va acabar establint l´empat al marcador i confirmant el primer punt dels de Catarain lluny del Blanc-i-Verd.

El més important, a aquestes alçades, per al Bordils, és haver pogut puntuar per segona setmana consecutiva, per afrontar la jornada de descans amb tranquil·litat i sense urgències. La competició de Lliga es reprendrà el dissabte 4 de novembre en el que rebran la visita del Conservas Alsur Los Dólmenes, de Màlaga.