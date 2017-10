Maverick Viñales ha sortit segon, darrere Márquez, a Phillip Island

El pilot rosinc Maverick Viñales ha sortit segon al Gran Premi d'Austràlia de motociclisme, només per darrere d'un Marc Márquez que va demostrar estar preparat per lluitar per la victòria, després d'aconseguir amb certa autoritat el millor temps als entrenaments. Márquez va sumar la setena pole, avantatjant en més de tres dècimes de segon el següent classificat, Viñales, i amb el francès Johann Zarco, tercer. Dovizioso va ser onzè i Rossi, setè.