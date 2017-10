El Peralada supera el Peña Deportiva amb gols de Maxi Villa i Joel Arimany

Definir la derrota de la setmana passada al camp de l'Hèrcules com l'única nota negativa de les últimes setmanes seria segurament el més just. I és que després de la victòria d'ahir a casa davant un rival directe a la zona baixa de la classificació, el Peña Deportiva, el Peralada suma cinc partits sense perdre en les darreres sis jornades.

A més, el triomf d'ahir, és el segon consecutiu dels d'Arnau Sala davant la seva afició. Ahir, dos gols a la segona part, un de Maxi Villa (64') i un de Joel Arimany (78), van ser suficients per adjudicar-se els tres punts. Una victòria de gran valor.

La primera part, va estar marcada per la màxima igualtat entre ambdós equips. La primera gran ocasió de perill va ser visitant, concretament, en el minut 13 quan després d'un servei de córner Navarro va rematar sense encert l'esfèrica, que va acabar sortint al pal esquerre de la porteria defensada per Gianni.

La primera ocasió del Peralada es va fer esperar una mica més. No va ser fins al minut 23, quan Paik va centrar a l'interior de l'àrea i Joel Arimany no va poder rematar per molt poc.

El primer gol es va fer esperar. No va ser per insistència. Paik va seguir creant perill, i dos minuts més tard (25'), es va crear una jugada on va marxar de dos adversaris però se li va quedar llarga, sense poder rematar-la. Per la seva part, el Peña Deportiva, conscient de la importància de puntuar al camp d'un rival directe, també intentava a la seva manera crear perill. Ho va fer a la mitja hora de partit amb una jugada personal d'Andrés, que va sortir a fora per molt poc.

Amb el 0-0 es va arribar al descans. Abans, l'àrbitre va expulsar Marc de Val del Peña Deportiva per doble amonestació (42 i 44). No va ser fins a la segona meitat, quan el marcador es va moure.

El primer gol dels xampanyers va arribar al minut 64, quan Maxi Villa va recollir a la perfecció una centrada a l'àrea que va acabar rematant amb un potent xut que, aquest cop sí, acabaria al fons de la porteria defensada per Dennis. Quedava encara gairebé mitja hora de partit i res estava fet. Quedava seguir remant per sumar tres punts de gran importància.

Els d'Arnau Sala van continuar creant perill. Tot i així no va ser fins a dotze minuts del final (78') quan va arribar el segon i definitiu gol. Paik va llançar una falta que Dennis va rebutjar amb més dificultat que encert, i això ho va aprofitar Joel Arimany per treure petroli i amb un fort xut creuat deixar el partit resolt. Ja en l'afegit, el Peña Deportiva va tenir una gran ocasió per escurçar diferències, però la pilota va acabar fora.



El Peralada suma nou punts

Amb aquest resultat, el Peralada suma nou punts i se situa a només un de la permanència, i agafa tres punts de marge respecte a l'equip balear, que segueix amb només sis punts. Aquest proper cap de setmana, Peralada visitarà Son Malferit per jugar contra l'Atlètic Balears, un rival que tot i trobar-se a la cinquena posició després de les deu primeres jornades de lliga, només suma cinc punts més (14) a la classificació.