Chanel Mokango amenaça la ratxa de l´Uni

Ara fa una mica menys d'un any, poc abans del Nadal, Pere Puig buscava en el mercat una jugadora interior potent per ajudar un equip que tenia moltes peces de talent per jugar de «quatre» (Spanou, Peters i Ibekwe), però patia en un joc interior en el qual Alminaite estava lesionada i Sofia Silva era massa «petita» per plantar cara a les «cinc» rivals. El director esportiu de l'Uni valorava opcions i una de les que va tenir sobre la taula, i no li desagradava, era la de Chanel Mokanko que estava fent una bona temporada a Zamora però volia sortir del club castellà. Puig, però, ja tenia al cap el possible retorn de Coulibaly, una de les seves debilitats, i no es va decidir a fer el pas per Mokango. A principi de gener la pivot congolesa acabaria marxant de Zamora, però per fitxar pel Gernika, mentre que l'Uni, després d'un partit contra Gipuzkoa on Nádia Colhado va fer un estrip al joc interior, acabaria tornant a portar Mima Coulibaly a Fontajau.

Avui, una temporada després, Chanel Mokango (1,96, 29 anys), visitarà Fontajau però, no per jugar amb l'Uni, sinó per liderar el Ceglèd hongarès en el tercer partit de l'Eurocup (19.15, Esport3 i Televisió de Girona). Les gironines han guanyat els dos primers partits de manera clara, contra Gernika i Landes, però ahir Èric Surís insistia a evitar el perill de caure en la temptació de relaxar-se contra les hongareses. «No és un rival gens fàcil, la temporada passada va fer una bona Eurocup i ara ve de guanyar el Gernika amb contundència», avisava el tècnic gironí sobre un Ceglèd que, dijous passat, va superar amb solvència les basques amb 24 punts i 11 rebots de Chanel Mokango. Amb una rotació ostensiblement més curta que la de l'Uni, el Ceglèd té quatre o cinc jugadores més interessants a banda de Mokango. Les hongareses donen molta importància en el joc interior, i arriben a jugar molts minuts amb dues «cinc» grosses: Mokango i Jaksimovic, mentre que la veterana Nora Nagy-Bujdoso és una aler pivot que s'obre bé per tirar de tres punts. La sèrbia Jaksimovic és la segona màxima anotadora de l'equip, rere Mokango, i Nagy també es juga molts atacs en una mostra de la importància que el Ceglèd dona a la seva tripleta interior.

«Té les peces suficients, i aquestes saben a què juguen, per plantejar-nos un partit molt difícil», avisava ahir Èric Surís que, però, sap que el seu joc interior (Colhado, Almanaite, Evans i Traoré) no hauria de patir per aturar Chanel Mokango i companyia, mentre que per fora disposa d'una bateria de peces de més nivell que les del Ceglèd, on la base de la selecció hongaresa Dora Medgyess i la sèrbia Jovana Popovic porten tot el pes al costat de la veterana escorta hongaresa Orsolya Zsovar. «Sortirem amb l'objectiu d'aconseguir la tercera victòria i acabar la primera volta invictes, però no podem caure en la temptació de pensar que el Ceglèd és un rival senzill», resumeix Surís, que continua amb la baixa per lesió d'Helena Oma.