El porter Diego López manté amb vida l'Espanyol al camp del Tenerife

Cornellà -El Prat dictarà sentència al duel entre el Tenerife i l'Espanyol que ahir va acabar sense gols al partit d'anada disputat a l'Heliodoro. Bona part de la culpa que no es veiessin gols va ser per les intervencions de Diego López. El porter gallec de l'Espanyol va salvar els de Quique Sánchez Flores de rebre algun gol que els compliqués l'accés als vuitens de final. Malbasic i Casadesús van gaudir de les millors ocasions locals. Per part barcelonina, Gerard Moreno i sobretot Melendo, amb un xut llunyà que va sortir fora per poc, haurien pogut marcar.