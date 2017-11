Athletic, Vila-real i Reial Societat posen en joc el seu futur a Europa

Athlètic, Reial Societat i Vila-real juguen avui els seus respectius enfrontaments a l'Europa League. Els de Bilbao reben la visita de l'Östersunds (21.00), el líder del grup, i necessita una victòria per no dir adéu a les opcions de classificar-se per la següent ronda. Pel que fa als de Sant Sebastià, segons al seu grup i amb menys urgències, reben (21.00) un Vardar que no ha sumat cap punt i només ha marcat un gol. Finalment, el Vila-real, segon al grup A, visitarà el camp de l'Slavia de Praga (19.00), líder amb els mateixos punts (5) que els castellonencs, en un partit que definirà l'esdevenidor del grup.