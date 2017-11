La manca d'encert juga una nova mala passada al Peralada

«És injust. Ells no ens han fet ni mitja ocasió de gol i ens han guanyat. Hem fet tot el possible, atacant molt bé i defensant millor, però no ha pogut ser». Així es lamentava Arnau Sala, després de veure com el Peralada-Girona B no va fer bo el punt de fa uns dies al camp de l'Atlètic Balears, deixant-se superar per un rival, l'Atlètic Saguntí, que va guanyar sense fer res de l'altre món. Va tenir la sort de cares el conjunt visitant, que es va veure afavorit d'un penal als primers compassos, que va saber defensar el marcador a favor i que al descompte va saber rematar el dia amb un gol al contracop.

No li surten les coses al Peralada-Girona B. «És dur haver de ser impecable per guanyar els partits. L'altre dia ho vam fer molt bé i només vam empatar. I si ho fem una mica malament, ens en claven quatre o cinc», valorava un Arnau Sala que va ser expulsat al minut 60 per dir «és increïble» a l'àrbitre en una falta en contra. Abans, el seu equip havia fet mèrits suficients per anar empatant o fins i tot, guanyant. Sí, el Saguntí s'havia avançat al primer temps amb una diana des dels onze metres, obra de Fas. Però és que abans, i sobretot després d'allò, els locals van tenir el gol a les seves botes. I més d'una vegada.

A Coro l'in van anul·lar un al minut 2 per un suposat fora de joc. Soni en va tenir un parell més abans del descans. En la primera, no va acabar d'arribar a la rematada en una centrada de Sergi Álamo; en la segona, el seu xut creuat va anar-se'n a fora per ben poc. El propi Álamo, molt incisiu per banda durant tota l'estona, va encarregar-se de fer aparèixer el porter Lluna a l'inici de la represa, demostrant que el pas pels vestidors no havia afectat gens ni mica a un equip, el xampanyer, que seguia disposat a anar a per totes per equilibrar la balança. Tot i que, vist el que s'havia vist fins llavors, semblava que no hi havia manera.

Ja amb el tècnic als vestidors després de veure la vermella, també ho van provar Vallho i Coro. El xut del central va rebotar en un defensor i va marxar a córner per ben poc, mentre el públic es posava les mans al cap. Lluna, de la seva banda, es va encarregar d'aturar el tret amb molta intenció de Coro.

Quedava ben poc, els minuts s'esgotaven i el Peralada-Girona B avançava encara més les seves línies tot sospirant per un gol que es resistia. Allò ho va aprofitar el Saguntí a la perfecció. Fins llavors no havia gosat treure el cap per l'àrea visitant i va esperar-se al 91 per fer-ho. I de quina manera. En un contracop executat a la perfecció, Gallego acabaria superant Gianni per fer pujar un dolorós 0-2 a l'electrònic. Ja no hi havia res a fer.

«No sé què és el que ens cal per canviar aquesta dinàmica. Seguir treballant i també creixent, sí. Però ho estem fent des d'una situació molt complicada. Els nanos són joves i volen fer-ho bé. Però a mi també m'agradaria jugar malament i acabar guanyant partits», deia un Arnau Sala que, tot i ser realista i veure-ho una mica negre, encara hi confia. «Queda molta Lliga per davant. Fa temps que dic que haurem de fer 20 punts en aquesta primera volta per mirar el futur amb optimisme. Després a veure si som capaços de millorar l'equip».