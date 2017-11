Un Sevilla irregular a fora posa a prova la solidesa del Barça

El Barça rep al Camp Nou aquest vespre (20-45, beIN La Liga) un Sevilla motivat per la victòria de dimecres a la Lliga de Campions contra l'Spartak, però que evidencia carències quan juga lluny del Sánchez Pizjuán. I ho farà el conjunt blaugrana amb la seva intenció d'afermar el seu lideratge abans d'una nova aturada pels compromisos internacionals. Els blaugrana són líders del campionat amb quatre punts d'avantatge respecte al València. La intenció dels de Valverde és arribar a l'última aturada del 2017 com a mínim mantenint aquesta diferència contra un equip al qual s'enfrontaran d'aquí a dues jornades a Mestalla.

Els d'Ernesto Valverde arriben al partit contra el Sevilla després d'un pobre empat contra l'Olympiacos (0-0). A Atenes va mostrar un joc bastant pobre, així com el desencert ofensiu. El pitjor van ser les dues lesions de dos centrecampistes. Així, durant aquest mes de novembre, el Barça perdrà Sergi Roberto i André Gomes, tots dos afectats per sengles lesions al bíceps femoral dret. Davant aquesta pèrdua, l'equip està expectant pel que fa a la recuperació del capità, Andrés Iniesta, que ja fa dos partits que ha quedat fora de la llista per problemes musculars. La baixa del manxec comportaria per als blaugrana perdre un jugador determinant al centre del camp, que genera fluïdesa de pilota i ordre en el joc. Malgrat la seva absència, els barcelonistes van arrencar un triomf de mèrit a San Mamés la setmana passada (0-2) i només van arribar a l'empat a Atenes dimarts passat, en un partit en el qual haurien hagut de resoldre sense problemes per la quantitat d'oportunitats que van generar.

Després de no anar convocat a Atenes per complir un partit de sanció, Gerard Piqué tornarà a la titularitat per fer parella amb un dels jugadors que estan en més bona forma a la defensa: Samuel Umtiti. Al mig del camp, tot depenent de l'estat físic d'Iniesta, caldrà veure qui hi situa Ernesto Valverde. A Rakitic i Busquets, té molts números d'acompanyar-los Denis Suárez, si el manxec encara no s'ha recuperat a temps.



Un visitant tou

El Sevilla està instal·lat a la part alta de la classificació, però fora de casa fins ara ha demostrat ben poc. Van empatar a Liverpool i es van imposar a Getafe i Girona, però després d'aquests primers desplaçaments, els resultats a domicili no han acompanyat a l'equip que dirigeix des de la banqueta Eduardo Berizzo. Derrotes als camps de l'Atlètic de Madrid, València i Athletic, a part d'un dolorós 5-1 a Moscou a la Lliga de Campions. Els dos últims bons resultats (contra Leganés i Spartak) han portat certa tranquil·litat, però la prova d'avui serà de nou d'una alta exigència per als andalusos. Berizzo té la baixa de l'argentí Joaquín Correa per un problema a l'isquiotibial esquerre. Daniel Carriço i Nico Pareja tampoc estan disponibles. El defensa Gabriel Mercado està descartat tot i jugar el dimecres a Europa; en canvi, Pablo Sarabia i Éver Banega, que van acabar el duel amb l'Spartak tocats, seran avui al Camp Nou.