La Jonquera rescata un punt «in extremis» en el debut d'Hidalgo

Empat sense gols en un partit jugat sota un intens aiguat. El Lloret va mostrar una imatge molt seriosa per aconseguir un punt a domicili i allargar la ratxa de bons resultats i situar-la en vuit jornades sense conèixer la derrota. El partit va resultar un pèl travat i es van generar poques ocasions a les dues àrees. Els lloretencs van gaudir de l'ocasió més clara abans del descans, amb una rematada de Majó després d'un llançament de córner.



El Banyoles va caure de manera estrepitosa al camp de la Fundació Esportiva Grama per un contudent 6-0. Els banyolins es van veure clarament superats des dels primer instants del matx quan Leon va transformar un penal al minut 2 per inaugurar el marcador. Els gols locals no van parar d'arribar, davant la impotència banyolina. Amb aquesta desfeta el conjunt gironí cau fins a la penúltima posició de la classificació i haurà de treballar per millorar la imatge.



El Llagostera B va sumar un punt al camp del Cardedeu per continuar en la zona privilegiada de la classificació. La primera part va resultar poc vistosa, amb un joc travat i amb poques oportunitats clares per als dos equips. A la represa el partit es va obrir i els dos conjunts van buscar amb més decisió la porteria contrària. Tots dos conjunts van gaudir d'ocasions molt clares per desfer la igualada, però la falta de punteria i les aturades dels dos porters ho van evitar.



La Jonquera va rescatar un punt quan semblava que se n'escaparien tres gràcies al gol de Pujades a 2 minuts del final, després d'una errada de la defensa visitant. El Vic es va avançar primer, a la sortida d'un córner rematat per Eloy al fons de la porteria de Manzano, en un partit molt igualat. El matx va significar el debut del mitjapunta Cristian Hidalgo, un ex-Primera Divisió amb el Deportivo de la Corunya que il·lusiona l'afició. Amb aquest empat la Jonquera baixa fins a la tretzena posició i s'allunya de les posicions capdavanteres.