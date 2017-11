La Rosaleda s'omplirà per veure la selecció espanyola contra Costa Rica

Les 30.000 entrades per al partit amistós internacional entre Espanya i Costa Rica, que es veuran les cares demà a La Rosaleda de Màlaga (2/4 de 10), es van esgotar ahir mateix. L'ambient a la capital creix abans de la visita de l'equip i això ha fet que s'hagi completat la capacitat de l'estadi des del passat 31 d'octubre, quan es va començar a vendre per Internet i per a aficionats de Màlaga, i un dia més tard per al públic en general. La selecció espanyola arriba avui al migdia a Màlaga i s'entrenarà a La Rosaleda a les 20.00 hores. De la seva banda, Costa Rica ja va treballar ahir a l'annex de l'estadi.



Les primes per ser al Mundial

D'altra banda i segons informava ahir el diari As els capitans de la selecció Sergio Ramos, Andrés Iniesta i David Silva van arribar a un acord dimarts amb Juan Luis Larrea, president de la RFEF, i amb Esther Gascón, secretària general, pel qual cada un dels 23 jugadors que disputin el Mundial de Rússia s'embutxacaran 150.000 euros nets, a més a més d'un rellotge valorat entre vint i trenta mil euros.