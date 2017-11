El Barça trenca la ratxa de victòries del Madrid a la lliga

El Barça Lassa va aconseguir ahir una victòria que li permet oblidar, de moment, l'inici titubejant de temporada, ja que va aconseguir imposar-se al fins ahir imbatut Reial Madrid. El partit, que va estar molt igualat fins als darrers segons, es va acabar decantant pels de Sito Alonso per un ajustat 80-84.

Des del primer a l'últim moment el duel va ser intens i d'alt voltatge entre dos rivals que es van anar alternant en el domini del marcador i que no es va decidir fins als últims segons. Després de tres derrotes consecutives, finalment els blaugrana van aconseguir superar el Reial Madrid al seu feu.

La sortida d'ambdós equips va ser fulgurant, sense concessions i amb tots els jugadors endollats de cara a cistella, tot i que va ser Luka Doncic, amb vuit punts en sis minuts i dos triples sense error, qui es va encarregar d'obrir les primeres diferències al marcador (17-12). Els blaugrana, però, van reaccionar, coincidint amb una aturada en la producció ofensiva dels blancs, que va tornar a apretar un partit elèctric. A partir d'aquí el partit va anar igualat, sense cap dels dos equips aconseguís desenganxar-se en el marcador, arribant al descans amb màxima igualtat, tant en punts (45-45) com en rebots (18).

A la segona part els blaugrana van sortir més endollats, mentre que els de Laso van estar més espessos en atac, aconseguint els pupils d'Alonso dominar en el marcador durant gairebé tot el període. Això va ser gràcies, en part, a l'alt encert anotador d'Adrien Moerman, que va aconseguir sumar deu dels seus 19 punts en aquest període. Tot i aixó, amb una apretada final, el Reial Madrid tornava a situar l'empat en el marcador al acabar el període.

L'intercanvi de cops va continuar en l'últim quart, que va seguir amb el mateix guió i la mateixa intensitat que els anteriors, i la mateixa tónica en el marcador, amb el Barça guanyant als punts i el Reial Madrid enganxant-se al partit una i altra vegada (70-70, minut 35).

Tal i com es veia venir, el final va ser d'infart. Heurtel va fer pujar el 78-81 en el marcador amb 9,8 segons per jugar-se i el Reial Madrid malaguanyant el seu últim atac regalant la pilota a un rival que va saber culminar la seva actuació amb un triomf de prestigi en el primer clàssic de la temporada.

En roda de premsa, Sito Alonso, en acabar el partit, destacava per sobre de tot el caràcter mostrat pels seus jugadors, mentre que Pablo Laso incidia que el partit es va decidir per petits detalls i no es va mostrar preocupat perquè «ho estaria si veiés que la gent no treballa com els ho demano».