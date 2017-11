El líder no dona cap opció a un Figueres que allarga la seva dinàmica negativa

El Figueres, que encadena cinc jornades sense guanyar i dues derrotes consecutives, no va tenir cap opció de treure res de positiu de la seva visita, ahir a la tarda, al camp de l'inexpugnable líder de la Tercera Divisió. L'Espanyol B, marcant els tres gols del partit al primer temps i aguantant el resultat al segon temps, va ser molt superior i es va acabar emportant els tres punts.

Ben aviat, al minut 12, Moha va avançar el conjunt blanc-i-blau i tot just deu minuts després, al 22, Pedrosa posava el segon a favor del seu equip i deixava el partit molt coll amunt per a una Unió que, abans de les dianes espanyolistes, va posar en problemes un Espanyol que a partir d'aleshores no va tenir gaires dificultats per tenir sota control l'enfrontament. Encara abans del descans, Lluís López anotava el tercer gol i deixava el partit vist per a sentència.

A la represa, l'Espanyol B no va mantenir tan alt el nivell, però Xavi Ferrón va veure com Edu Frías li aturava un penal que hauria ficat els figuerencs en el partit. A partir d'aquí ja no hi va haver res més a fer i el filial blanc-i-blau es va dedicar a mantenir l'avantatge sense que els de Chicho els incordiessin. Abans d'acabar, el davanter local Max encara va tenir temps d'estavellar una pilota al pal de la porteria d'Aroca. Amb la derrota, el Figueres suma només 5 dels últims 18 punts en joc i s'acosta perillosament a les posicions més baixes de la classificació. La setmana que ve, la Unió rebrà l'Ascó, segon classificat, a Vilatenim.