L´Spar Citylift Girona visita la pista del Landes de Queralt Casas

Amb la classificació per a la segona fase de l'Eurocup a la butxaca, l'Spar Citylift Girona afronta els dos partits que li queden de la primera, avui a la pista del Landes (20.00) i la setmana vinent a Hongria contra el Cègled, amb l'objectiu d'acabar amb el millor balanç possible. El premi és clar: dels vint-i-quatre equips que passaran de ronda, els vuits millors quedaran exempts de la primera eliminatòria, que està programada per al 14 i el 21 de desembre. De moment, l'Uni té el millor bàsquet average dels vuit equips que encara no han perdut cap partit en aquesta primera fase. Els altres set són Riga (Letònia), Hatay (Turquia), Wroclaw (Polònia) Carolo (França), Namur (Bèlgica) i Eirene i Venècia (Itàlia).

«Un cop classificats hem d'aconseguir el millor balanç possible, però guanyar a la pista del Landes no serà fàcil», avisava Èric Surís, qui tenia clar que l'equip francès de la bescanonina Queralt Casas, a més de la històrica base Celine Dumerc o l'expivot de l'Uni Cierra Bravard, és «el rival més fort del grup, des que va sortir el calendari teníem clar que la visita a Landes seria un partit complicat». En el pavelló de Mont de Marsan, el Landes sol tenir molt ambient tot i que, amb els dos equips classificats, el partit ha perdut en transcendència més enllà del balanç de cara a la segona fase. En el partit de la primera volta, a Fontajau, l'Uni va guanyar per un contundent 78-47 però aquell dia les franceses tenien la baixa de Dumerc i, després d'una bona sortida gironina, varen abaixar els braços molt aviat.