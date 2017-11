Stuani, Granell i Borja García ja saben què és marcar al Benito Villamarín

Més de 30.000 espectadors s'esperen aquest vespre al Benito Villamarín per veure el Betis-Girona. L'ambient de l'estadi andalús és un dels més atractius de tota la categoria, d'aquells on tots els futbolistes desitgen jugar. No serà cap novetat per a la gran majoria de jugadors del Girona trepitjar la gespa del Villamarín ja que no fa tant (14-15), els gironins s'hi van enfrontar quan el Betis era a Segona A. Això sí, marcar en aquest majestuós estadi ja és quelcom més complicat. Només tres homes de l'actual plantilla saben quina és la sensació de perforar la porteria del Betis a casa seva. Un, naturalment, és l'home-gol d'aquest Girona, Cristhian Stuani, que va marcar-hi amb el Racing en un 1-1 (11-12). També ho va aconseguir Borja García amb el Còrdova en un partit de Copa 2-1 (11-12). Segurament però qui té el record més fresc és Àlex Granell, que amb un magistral llançament de falta directa, va fer el 2-1 de la temporada 14-15.