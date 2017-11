Bottas signa a Abu Dhabi l´última «pole» de la temporada

La Fórmula1 tancarà aquest migdia la temporada del quart Mundial de Lewis Hamilton al Gran Premi d´Abu Dhabi. La sortida es donarà a les dues i encapçalarà la graella el company de Hamilton a l´escuderia Mercedes, el finès Valtteri Bottas. Bottas pot acabar segon en el Mundial si guanya, tot i que les opcions passen perquè ell guanyi i l´alemany de Ferrari, Sebastian Vettel, no superi la vuitena posició al Gran Premi (sortirà tercer), però les opcions hi són.

Bottas va aconseguir la seva quarta pole position des que pilota a la Fórmula 1, totes aquest any, superant el rècord de la pista, recorrent els 5.554 metres de Yas Marina en 1:36.231, 172 mil·lèsimes menys que Hamilton, segon a la tanda.

Acompanyarà Vettel en la sortida el pilot australià de Red Bull Daniel Ricciardo, que va aconseguir adjudicar-se la quarta posició, mentre que Fernando Alonso (McLaren) i Carlos Sainz (Renault), no van poder superar la Q2., ja que van quedar en onzè i dotzè lloc, respectivament.

El dues vegades campió del Món, Fernando Alonso, que va signar el setè millor temps en els darrers lliures, va veure com el seu excompany d´equip a Ferrari, Felipe Massa (Williams), li arrabassava la desena posició en el darrer sospir. Massa, per cert, es retira després d´aquest gran premi, per segona vegada.

També serà l´última cursa de l´aliança de McLaren i Honda, que tan mals resultats ha donat en els darrers tres anys. L´escuderia de Woking canvia el motor Honda per un propulsor Renault.

Pel que fa a Sainz, per contra, viu un moment feliç, després d´haver canviat de Toro Rosso a Renault molt abans del que s´hauria pogut imaginar. El madrileny, dotzè a la qualificació, sortirà al costat d´Alonso en l´arrencada de l´últim Gran Premi de la temporada, la del quart títol Mundial per a Lewis Hamilton.