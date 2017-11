Prova de foc dels d'Ernesto Valverde a Mestalla davant un València embalat

El Barça visita aquesta nit Mestalla (20.45, Movistar Partidazo) per enfrontar-se al segon classificat del campionat de Lliga, el València, que ha guanyat els últims vuit partits de Lliga. Un duel d'invictes al capdavant de la Lliga, en què l'equip blaugrana se les heu amb l'únic conjunt que ha estat capaç de seguir-li el ritme.

Després de distanciar-se a deu punts del Reial i Atlètic de Madrid la jornada passada i segellar el pas a vuitens de final de la Lliga de Campions com a primer de grup, els culers tenen una oportunitat d'or per confirmar la condició de màxim favorit a la Lliga.

Ernesto Valverde no pot comptar per al partit d'avui amb el centrals Gerard Piqué, per sanció, i Javier Mascherano, per lesió. El tècnic extremeny haurà de donar entrada a l'onze al belga Thomas Vermaelen, que aquesta temporada només ha disputat un partit oficial. Va ser en el partit de Copa del Rei al camp del Múrcia. El gallec del filial David Costas ha completat la convocatòria.

Per al València, mentrestant, el repte de ser el primer a derrotar el Barcelona suposa no només l'ocasió d'acostar-se a un punt del líder, sinó sobretot de ratificar les seves opcions a lluitar pel títol de Lliga.

El Barcelona fa deu anys que no perd a Mestalla -l'any passat hi va guanyar 2-3 amb un gol a l'últim minut de Messi, de penal- Valverde tornarà a una banqueta per on ja va passar i Marcelino, que veurà el partit des de la grada per sanció, mai s'ha imposat al conjunt català.

Els valencians també afronten el partit amb l'absència del central colombià Jeison Murillo per lesió, però Marcelino té el lloc cobert amb Ezequiel Garay, Gabriel Paulista i amb un Rubén Vezo que ja està recuperat de la seva lesió.

Nemanja Maksimovic, també lesionat, no ha estat convocat en una llista en la qual tornen els joves Nacho Gil i Nacho Vidal.