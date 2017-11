El Salt Gimnàstic Club viu un intens cap de setmana ple d´èxits

Intens cap de setmana per les gimnastes del Salt Gimnàstic Club. D'entrada, Nora Fernández i Laura Bechdejú van anar a Cottbus per competir a la Copa del Món. Varen obtenir, respectivament, una fantàstica sisena posició a la final de paral·leles (13.466) i una setena posició en la final de l'exercici de terra (12.500). D'altra banda, Sara Coll també va participar a la Top Gym a Bèlgica fent una bona competició i assolint una cinquena posició a paral·leles. Mentrestant al pavelló Municipal de Salt es disputava el Campionat de Catalunya de Clubs de Gimnàstica Artística Femenina. Allà l'equip de màxima categoria (V0 9-10) format per Marina González, Bonnie Godino, Laura Mora, Laia Q. Nogué i Aida València va obtenir el bronze. Van ser campions els equips de VO 6 format per Nicole de Miguel, Laia Masferrer, Jana Guardiola i Gina Bou; el de VO 3-4 amb Jana Faixó, Èlia Ribas, Sonia Colell i Paula Reina; l'A de VO 1-2 amb Júlia Bossacona, Paula Carmona, Júlia Ramonet i Abril Mora i l'equip base B amb Carla Manzaneda, Ashley Blancada, Paula Verdú i Marina Vilarrubí. I la plata va ser per l'equip B de VO 1-2 format per Adriana Casanova, Martina Cassa, Martina Bes i Irene Bernús i l'equip base A amb Berta Álvarez, Adriana Velázquez, Marina Vilamoner i Noah Rebollar.