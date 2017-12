Espanya contra Cristiano

La ruleta russa del sorteig del Mundial 2018 va oferir ahir un duel d'alt voltatge a la primera fase del torneig, ja que Espanya s'enfrontarà a la Portugal del madridista Cristiano Ronaldo. Els altres dos rivals de «La Roja» a la fase de grups seran el Marroc del porter del Girona Yassine Bounou (ara és suplent de Munir, del Numància, però si manté les seves bones actuacions li pot prendre la titularitat) i l'Iran.

A l'equip de Julen Lopetegui, que seguia el sorteig al Palau del Kremlin, no només li va tocar enfrontar-se al campió d'Europa, sinó que aquest serà el seu primer rival el 15 de juny a la ciutat de Sotxi. Tots els partits del Mundial es podran veure en obert per Mediaset a través de Telecinco i Cuatro.

Maradona va ser l'encarregat de treure de l'urna la bola d'Espanya i Gordon Banks, el mític porter campió amb Anglaterra el 1966, va ser el que la va col·locar en el grup B, on el cap de sèrie era Portugal. Lopetegui es va mantenir impassible en rebre la bona nova, mentre Fernando Santos, el tècnic portuguès, no va semblar gaire feliç amb el resultat.

Al grup s'hi van sumar l'Iran, entrenada pel portuguès i antic tècnic del Reial Madrid Carlos Queiroz, com l'equip del tercer bombo i el quart en va ser el Marroc. Segons va reconèixer l'exdavanter Lineker, a Espanya li va tocar «el premi gros» en el sorteig.

En cas de passar com a primera de grup, Espanya s'enfrontaria al segon classificat del grup A, probablement l'amfitrió, Rússia, i a quarts de final teòricament l'esperaria l'Argentina de Leo Messi, amb una possible semifinal davant Alemanya o Anglaterra.

En cas de ser segons, podria tenir com a rival l'Uruguai de Cristhian Stuani, en quarts la França de Didier Deschamps i en les semifinals el Brasil.

L'actual campió mundial, Alemanya, se les veurà amb Mèxic; Suècia, l'equip que va fer fora sorprenentment a Itàlia en la repesca mundialista; i Corea del Sud. Mentrestant, la Brasil de Neymar i Tite tindrà com a rivals la Costa Rica de Keylor Navas, Suïssa i la Sèrbia de Matic, equip que ha estat molts anys en l'ostracisme futbolístic. El seleccionador argentí, Jorge Sampaoli, va semblar un dels menys satisfets amb el sorteig, ja que, a més de la Croàcia de Modric i Rakitic, també va rebre com a «regal» Islàndia, una debutant molt perillosa, i Nigèria.

El Mundial arrencarà el 14 de juny amb el partit entre Rússia i l'Aràbia Saudita a l'estadi Luzhnikí, on es disputarà també la final el 15 de juliol. «És un grup complicat difícil i dur, com no podria ser de cap altra manera en un Mundial. Portugal és un grandíssim equip, que a més ha guanyat, i fa poc, l'Eurocopa. El Marroc s'ha classificat eliminant Costa d'Ivori i és un equip consolidat i l'Iran no ha encaixat cap gol a la fase de classificació i ens exigirà molt», va dir Julen Lopetegui sobre els rivals d'Espanya en una primera valoració des del Palau del Kremlin de Moscou.