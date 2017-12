El retorn de Nuha Marong és la gran amenaça al Llagostera

Després del triomf revitalitzador de diumenge contra l'Atlètic Balears (0-1), el Llagostera rep el Saguntí (16:00) amb la intenció de donar-hi continuïtat. El Municipal s'està entravessant aquesta temporada als d'Òscar Álvarez, que tan sols han estat capaços de guanyar-hi un cop, contra l'Elx (2-1) i hi sumen 3 empats i 3 derrotes. El tècnic confia en les possibilitats dels seus davant un rival que està sent una de les sorpreses de la Lliga. Els valencians són setens a només tres punts de la quarta posició. Álvarez recupera Chele i Colorado però perd Raúl Fuster, sancionat amb dos partits per la seva expulsió a Palma, mentre que Colorado continua la seva posada a punt. El Saguntí arriba amb les baixes per sanció de Niko Kata, Felip i Óscar López, tots ells homes titulars. El seu jugador més destacat és Nuha Marong, l'home que va fer el gol que va dur els gironins a 2a A el 2014. «Està a un molt bon nivell i és gairebé mig equip. L'haurem de tenir molt en compte» advertia el tècnic.