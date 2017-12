El Palamós, amb la novetat d´Uri Vila, juga el seu últim partit de l´any a casa

Per al partit que disputarà aquest migdia al camp del Prat (12 h), el Palamós té com a principal novetat a la convocatòria el primer fitxatge en el mercat d'hivern, el migcampista Uri Vila (Manlleu). El degà intentarà aconseguir la tercera victòria seguida a casa per allunyar-se d'unes places de descens que en aquests moments té a dos punts. Segons el tècnic Vicenç Fernández, «a casa necessitem mostrar-nos contundents». És molt probable que debuti el torderenc Uri Vila, que es defineix «com un jugador amb caràcter que no defuig el paper de líder». Els potablava, tot i la desaccelaració mostrada en les últimes jornades (4 punts dels darrers 15), són un dels candidats al play-off, unes places que tenen a tres punts.

D'altra banda, el Figueres, que la setmana passada golejava el segon classificat a Vilatenim, l'Ascó (3-0), aspira a mantenir aquesta dinàmica per superar el Granollers a domicili. Sense el lateral dret Ot Bofill, sancionat, els figuerencs volen mantenir una regularitat necessària per seguir instal·lats en una zona còmoda de la classificació abans de tancar, la propera jornada, la primera volta del campionat. El seu rival, el Granollers, és en zona de descens a dos punts de la salvació.