El president del Palamós ratifica Fernández: «Hi tenim plena confiança»

Els símptomes de millora continuen sense visualitzar-se al Palamós i tot i no ocupar places de descens, els de Vicenç Fernández continuen a la vora del precipici (17ns a 2 punts del 18è). Diumenge, el degà va caure contra el Prat (0-2) oferint una pobra imatge que va deixar al seu tècnic d'allò més descontent. Vicenç Fernández visiblement empipat no ocultava la decepció pel joc mostrat pels seus homes. «M'en vaig emprenyat per l'actitud mostrada». Per Fernández, «és una qüestió de voler» i no tancava les portes a més reforços. «L'Uri Vila té ganes i si han de venir més jugadors com ell, vindran». El tècnic del Palamós ho té molt clar. «Qui no tingui ganes que abandoni el barco. Cap problema, aquí hi volem a gent implicada, sinó, no anem bé».

De la seva banda, el president del club, Joan Pau Pérez, va ratificar Vicenç Fernández en el càrrec. «Tenim plena confiança en en Vicenç i com a mostra és que porta una volta sencera amb l'equip». Pérez no es vol desviar de la filosofia que vol dur a terme la seva directiva de confiar amb el jovent. «Tenim un equip molt jove que s'ha de consolidar i el club va fer una aposta valenta amb l'entrenador». Pérez va admetre que Uri Vila no serà l'únic reforç en el mercat d'hivern. «Sí que buscarem reforços perquè no volem baixar ja que tots volem el millor pel club».

El president comparteix les paraules crítiques de Fernández referents a l'actitud d'alguns jugadors en l'últim partit. «Veient el partit de diumenge crec que les paraules d'en Vicenç van ser correctes, però potser aquesta actitud és producte de la dinàmica d'estar lluitant allà baix». Pérez creu que «hi ha equip per estar a mitja taula i la solució passa per entrenar i lluitar més». D'altra banda, el club posa en marxa per aquestes festes una nova edició de la Quina de Nadal que se celebrarà a la Nau dels 50 metres els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener.