El Sevilla necessita un punt per seguir a la Lliga de Campions

El Sevilla afronta la sisena i última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions amb la idea de puntuar al camp del cuer i matemàticament eliminat, Maribor, i així assegurar-se el pas als vuitens sense haver de dependre del que passi al Liverpool -Spartak que es disputa a Anfield (20.45, beIN Sports). Als andalusos els val un punt a Eslovènia per superar aquesta fase en l'última jornada, encara que també podrien perdre si l'Spartak de Moscou no guanya a l'estadi del conjunt anglès.

Aquests són els comptes bàsiques per a l'equip sevillà entre diferents combinacions que podrien donar als tres equips que s'hi juguen les garrofes -Liverpool (9 punts), Sevilla (8) i Spartak (6) - des de la primera plaça del grup E fins a quedar relegats a la tercera i sortir rebotats per a la Lliga Europa.

El sorprenent 3-3 de l'anterior jornada al Sánchez Pizjuán davant el Liverpool després del 0-3 amb què va acabar la primera part, i el també inesperat empat darrer del Maribor a Moscou (1-1), deixen els pronòstics favorables a la formació andalusa per estar per quarta vegada en la seva història en els vuitens de la Lliga de Campions.

L'equip sevillà va viatjar ahir a Maribor amb la sola idea de centrar-se en el seu partit i en aconseguir els tres punts davant un rival sense res en joc i que en aquesta fase com a local va empatar en la primera jornada davant l'Spartak (1-1 ) i en la tercera va rebre una escandalosa golejada davant els anglesos (0-7). Ernesto Marcucci exercirà de primer entrenador per tercer partit consecutiu per la baixa d'Eduardo Berizzo.