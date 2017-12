L´Athletic necessita un empat a Ucraïna per seguir viu a Europa

Avui es disputa la darrera jornada de la fase de grups de la Lliga Europa. La Reial Societat està obligada a guanyar a Anoeta el fins ara invicte Zenit de San Petesburg si vol tancar la seva participació en la primera fase de la Lliga Europa com a primera de grup, després d'haver aconseguit la classificació en la darrera jornada davant el Rosenborg (0 -1).

Per la seva part, el Vila-real rep el Maccabi Tel Aviv de Jordi Cruyff. Els groguets, ja classificats, reservarana la majoria dels seus titulars, pensant amb el dur compromís de lliga contra el líder Barça.

Finalment, l'Atlhetic Club es juga la seva continuïtat a la competició al camp del Zorya Luhansk d'Ucraïna on com a mínim necessita empatar. Als locals, en canvi, només els val la victòria per seguir vius. L'equip basc, fins i tot podria ser campió de grup amb un triomf, i sempre que l'Östersund suec, ja classificat, no guanyi a Berlín.