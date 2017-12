Ousmane Dembélé comença a participar en els exercicis grupals del Barça

El davanter francès Ousmane Dembélé, operat al bíceps femoral el passat 19 de setembre, va participar ahir per primera vegada en una part de l'entrenament amb la resta del grup. El davanter es va lesionar el passat 16 de setembre a Getafe. Tres dies després va viatjar a Finlàndia per ser intervingut per l'especialista Sakari Orava d'un trencament en el tendó del bíceps femoral de la cama esquerra, una lesió complexa i que vol una recuperació amb molta prudència. El període de recuperació es va establir en tres mesos i mig i des de l'operació ja n'han transcorregut dos i mig, de manera que en cas de seguir els terminis previstos el davanter estaria en plenes condicions per tornar a principis d'any. A l'entrenament d'ahir, Valverde va recuperar el turc Arda Turan, després de diferents problemes físics que ha arrossegat aquestes darreres setmanes.

Per la seva part, Leo Messi, va parlar en una entrevista a TyC Sports sobre la situació del central argentí Javier Mascherano al Barça, que en temporada de Mundial i veient que té un paper secundari en l'equip de Valverde ha demanat a la direcció esportiva poder marxar en aquest mercat d'hivern. «Entenc perfectament que vulgui marxar a buscar minuts a un altre club».