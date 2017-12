Els últims bitllets per als vuitens són per a Porto, Liverpool, Xakhtar i Sevilla

El Barça ja coneix tots els rivals que li poden tocar al sorteig del vuitens de final de la Lliga de Campions després que ahir finalitzés la fase de grups de la competició. Els darrers equips a aconseguir el bitllet van ser el Liverpool, el Sevilla, el Porto i el Xakhtar Donetsk en una jornada de poques sorpreses llevat, potser, de la no classificació del Leipzig, que va perdre a casa amb Besiktas. Així, el Sevilla, amb un 1-1 davant el Maribor; el Liverpool, amb un rotund 7-0 a l'Spartak Moscou; el Porto, amb un 5-2 al Mònaco; i el Xakhtar Donetsk, protagonista de la primera derrota del Manchester City (2-1), van completar ahir els 16 clubs classificats per a vuitens de final de la Lliga de Campions. El quadre del sorteig de dilluns a la seu de la UEFA a Nyon ja està tancat, amb vuit equips com a caps de sèrie (Barcelona, Besiktas, Manchester City, Tottenham Hotspur, Manchester United, París Saint Germain, Roma i Liverpool) i vuit segons de grup: Reial Madrid, Bayern, Chelsea, Juventus, Basilea, Sevilla, Porto i Xakhtar Donetsk. També els vuit clubs que van a la Lliga Europa: Atlètic de Madrid, CSKA Moscou, Celtic, Sporting de Lisboa, Nàpols, Borussia Dortmund, Leipzig i Spartak de Moscou. L'equip matalasser, alhora, va confirmar la seva condició de cap de sèrie en aquesta competició com a segon millor tercer procedent de la Lliga de Campions.



El Chelsea, el més probable

El Barça va tancar ahir el seu grup amb un triomf contra l'Sporting de Lisboa (2-0) i sabent ja que Bayern de Munic i Chelsea podien ser rivals seus als vuitens. Un cop classificat el Liverpool ahir com a primer del seu grup, el Chelsea de Cesc Fàbregas i Pedro Rodríguez va quedar confirmat com l'oponent amb més possibilitats d'enfrontar-se al Barça (43%). I és que com que el Chelsea no es pot enfrontar als anglesos primers de grup (Manchester United, Manchester City, Liverpool i Tottenham) ni tampoc a la Roma per haver compartit grup, als 'blues', defensors del títol a la Premier League, només els pot tocar el Barça, el PSG i el Besiktas. Si hagués superat l'Atlètic, la Roma, sobre el paper més assequible que el Chelsea, hauria passat al bombo 2.

De la seva banda, el Reial Madrid, segon del seu grup per darrere el Tottenham, es pot enfrontar a Manchester United, París Saint Germain, Roma, Liverpool, Manchester City i Besiktas. Finalment, el Sevilla també serà al segon bombo amb la possibilitat que li toqui algun dels següents equips: Manchester United, Paris Sain Germain, Roma, Manchester City, Besiktas i Tottenham.