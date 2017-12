Eurolliga El Barça cau amb el Fenerbahçe (68-83)

El Barcelona no va tenir cap opció (68-83) davant el campió d'Europa, el Fenerbahçe, i va sumar la seva setena derrota en onze jornades d'Eurolliga. El Fenerbahçe va mostrar la seva millor versió després del descans, moment en què va ser molt superior als locals, i va tenir en Sloukas, Wanamaker i Vesely una tripleta que va anotar 46 dels 83 punts del seu equip. Els blaugrana no van tenir continuïtat i no van saber patir quan el partit se'ls va complicar a la represa.