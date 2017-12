Bambo i Arimany tornen amb el Peralada per jugar al camp del Formentera

El conjunt xampanyer busca a la remota illa de Formentera tres punts que els permetin, com a mínim, tancar l'any i la primera volta fora del descens directe a Tercera Divisió. En el millor dels casos i en cas de victòria, si l'Atlètic Balears no guanya el seu partit, els gironins fins i tot tancarien els primers 19 partits del campionat fora de qualsevol perill.

Tot passa per superar un Formentera que només compta amb 14 jugadors de la plantilla. La bona notícia per al Peralada és que recupera Bambo Diaby per jugar el partit, mentre que Coro i Javi Sánchez, per decisió tècnica, i Draman i José Suárez, lesionats, s'han quedat a terres gironines. Joel Arimany torna a estar a disposició dels tècnics després de complir un partit de sanció.