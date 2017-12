L'Olot perd per la mínima al Martínez Valero

Una mala primera part ha condemnat al conjunt garrotxí a perdre a l'estadi Martínez Valero d'Elx. El conjunt entrenat per Raúl Garrido s'ha vist superat pel rival al primer temps, que s'ha avançat al marcador amb dos gols gràcies a les dianes de Manuel Sánchez (min. 27) i de Benja (min. 40).

A la represa, l'equip gironí ha sortit amb una altra imatge i ha posat contra les cordes un Elx que està obligat a estar a les posicions capdavanteres del campionat. El gol de l'esperança l'ha fet Jordi Masó, al minut 78, però no hi ha hagut temps per més i l'Olot ha acomiadat l'any amb la primera derrota amb Garrido a la banqueta.