Walter Mazzarri, candidat a la banqueta del Sevilla

El director esportiu del Sevilla, Óscar Arias, es va reunir ahir a Roma amb l'italià Walter Mazzarri per parlar d'una possible contractació del tècnic per substituir el destituït Eduardo Berizzo. L'italià, de 56 anys, va entrenar la temporada passada el Watford i abans ho havia fet al Sampdoria, Nàpols -amb qui va assolir els seus millors resultats- i Inter de Milà