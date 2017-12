El GEiEG es manté fort amb 2.234 esportistes federats

Amb prop de 14.000 socis i 2.234 esportistes federats, el GEiEG continua fent front a la crisi econòmica i es manté com una de les entitats esportives més potents de les comarques gironines. Ahir, la junta que presideix Francesc Cayuela va presentar un pressupost per a aquesta temporada 2017-18 de 5.014.547 euros (molt similar al dels últims anys). L'assemblea ordinària de socis del GEiEG també va decidir l'augment de les quotes de socis: 1,21 euros la familiar i 0,92 la sènior per quedar en 41,38 euros (familiar) i 31,61 (sènior).

Francesc Cayuela també va fer balanç dels moviments a la massa social que, en una línia encetada ja en la temporada passada, ha permès al grup estabilitzar-se frenant les baixes o compensant-les amb noves altes. Ara mateix, el GEiEG té prop de 14.000 socis. Cayuela va tancar la junta agraint «la confiança als socis, amb el seu compromís de seguir treballant amb la racionalització de la despesa i la recerca de nous recursos, que permeti millorar, a poc a poc, l'economia del grup».