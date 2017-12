Girona acomiada l'any en forma

A la tradició d'acabar l'any amb el raïm, les 12 campanades i l'intent d'acabar-te'l tot sense que t'ennueguis, en els últims anys se li ha sumat una que compta amb molts adeptes fidels. I és que, un any més, centenars de corredors tornaran a sortir als carrers de les viles catalanes per acomiadar l'any de la forma que més els agrada: corrent. Girona no serà una excepció i un grapat de pobles de la província comptaran entre avui i demà amb una de les populars curses de Sant Silvestre. A Girona, demà a la tarda, s'arribarà a més de 1.600 participants, mentre que també hi haurà curses a Puigcerdà i les Planes (avui). El fet és que la província de Girona disposa d'una oferta varidada de Sant Silvestres arreu del territori, on es poden trobar des de curses de pocs quilòmetres aptes per a tots els públics fins a curses de muntanya de molta més dificultat.

Les Sant Silvestres es caracteritzen per ser curses festives, on les marques del crono es deixen molts cop de banda i l'important és passar una bona estona mentre es fa exercici. No és estrany veure a gent amb el típic barret de Pare Noel o disfressada de dalt a baix mentre llueixen el dorsal al pit. Algunes d'aquestes proves tenen caràcter solidari i moltes tenen el premi d'una bona xocolata calenta a l'arribada, per refer-se de l'esforç realitzat.



Deu curses en dos dies

Les Sant Silvestres de Puigcerdà i Les Planes tenen lloc avui mateix i són el tret de sortida de les curses del cap de setmana. A la capital de la Cerdanya aquest matí es viu una cursa de 5 km de caràcter solidari, en benefici d'una entitat del municipi. Aquest any l'escollida ha estat Càritas Puigcerdà.

Pel que fa a Les Planes té lloc la cursa més exigent del cap de setmana, ja que, a part de ser la de major distància amb 11,6km, té l'afegit de tractar-se d'una cursa de muntanya amb un desnivell positiu de 701 metres. Els corredors menys entrenats també poden realitzar una caminada alternativa de 8km.

Demà tindrà lloc el gruix de les curses que tancaran el 2017. Entre el matí i la tarda del darrer dia de l'any es podrà participar en fins a vuit proves diferents. La ciutat de Girona acullirà un any més la Sant Silvestre amb més participació de les comarques gironines. Aquest any, però, es van tancar inscripcions amb un descens respecte de l'anterior edició, passant dels 2100 inscrits als 1650 d'enguany. A part de la cursa d'adults, s'organitzaran fins a tres curses infantils, de difrents categories d'edat, que comptaran amb amb més de 200 participants inscrits.

Els baix-empordanesos podran triar entre dues curses. A Torroella de Montgrí s'organitza la Cursa dels Nassos. Es tracta d'una cursa gratuïta que per inscriure's només s'ha de portar un kilo d'algun aliment de llarga conservació que servirà com a donatiu per Càritas Baix Ter. A la Bisbal es correrà la quarta cursa de Sant Silvestre, que torna després d'un any d'absència.

L'Alt Empordà disposarà de tres curses per tancar l'any. A Navata es podrà escollir entre dos cirucuits de 2,5 i 5km que recorreran els carrers del municipi. Aquesta també és un cursa solidària i part del benefici es destinarà al Centre de Lleure El Dofí. Per altra banda, a Cadaquès es viurà la tretzena edició de la cursa Sant Silvestre amb un circuit de 10km i amb inscripció gratuïta. L'altra cursa de la comarca es disputarà a Fortià, un recorregut de 4,5 km amb cost zero pels participants.

A Cassà de la Selva la Colla Excursionista Cassanenca tornarà a organitzar la cursa de Sant Silvestre, amb xocolates i melindros a l'arribada per a tots els participants, mentre que a Campdevànol tindrà lloc la vuitena edició de la Sant Silvestre Bandolera. Com en el cas de les Planes, la cursa del Ripollès és una de muntanya. A diferència de la primera, comptarà amb una distància i uns desnivells més accessibles, 8,2 km i 390 metres de desnivell positiu.

Moltes d'aquestes curses no tenen les incripcions tancades i hores abans del seu inici encara n'accepten de noves.