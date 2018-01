Estrena amarga de Yeto i Damià

El canvi a la banqueta no ha canviat la sort i el Figueres ha començat l'any de la mateixa manera que el va acabar, amb derrota a Vilatenim i amb remuntada del conjunt rival en els últims minuts de partit. Abans de Nadal, va ser el Sant Andreu que va remuntar un 2 a 1 en els minuts 87 i 89. Ahir va ser l'Horta, que va capgirar un 1 a 0 en els minuts 78 i 85 per acabar emportant-se els tres punts de terres empordaneses. Així, el tàndem Aitor Yeto-Damià Abella, que es fa càrrec provisionalment del conjunt figuerenc en substitució de Chicho Pèlach, va estrenar-se amb mal peu.

El partit va començar molt bé per als interessos locals. Al minut 10 el figuerenc Arranz es va marcar a la seva pròpia porteria després d'una sortida de falta des de la banda esquerra. Les coses començaven bé. La primera part va ser de domini local, que en diverses ocasions hauria pogut marcar el segon gol. Tot i així, els visitants també van crear algunes ocasions de perill per empatar el partit.

A cinc minuts del descans, l'àrbitre va expulsar l'entrenador de l'Horta, Ignacio Castro, per protestar a l'assistent.

A la segona part els visitants van sortir amb la intensió de marcar el gol que els donés com a mínim l'empat. Al minut 49, Aroca va fer una bona aturada després d'una doble ocasió visitant i a poc a poc els gironins van anar cap enrere mentre que els barcelonins s'aproximaven de cada vegada més a la porteria local.

L'Horta va empatar el partit al minut 78, amb un gol del pitxitxi de la competició, Arranz. Després de l'empat, el Figueres va buscar el gol que el donés la victòria. Al minut 80, Ferrón no va arribar per poc a rematar la pilota, i al 84 Feixas va perdonar el 2 a 1. Després d'aquesta jugada i en una contra, els visitants van marcar l'1 a 2 gràcies a Adri.

El Figueres ho va provar, però no va tenir ocasions per poder empatar el partit en els últims minuts i els tres punts van volar, de nou, de Vilatenim. El nou entrenador figuerenc va declarar que l'equip no acaba de tancar els partits a casa i que pateixen una mena de psicosi que costa treure de sobre. Amb la derrota els gironins són 13ens a 10 punts del descens després del primer partit de la segona volta.