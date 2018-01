Fluixa arrencada d'any dels equips gironins de Primera

La Jonquera no va tenir cap opció contra el líder de la categoria, la FE Grama, i va caure per un clar 3-0. I això que al descans l'avantatge era mínim, amb una diana de Buba. A la represa, es va seguir amb la mateixa dinàmica fins que Juan Carlos, a la sortida d'ún córner, i de nou Buba més tard aprofitant una errada de la defensa, sentenciarien.



Quarta derrota consecutiva del Farners, en un partit en què l'equip gironí va començar adormit i va rebre un gol al primer minut. Muniesa va empatar i el matx es va igualar, fins que Nil, al segon temps, va anotar un golàs des de casa seva que va sorprendre tothom.

CAN VIDALET-BANYOLES

Derrota per la mínima del Banyoles a domicili (1-0). Va ser un matx molt intens marcat per la forta pluja. Es van veure molt poques ocasions per ambdós conjunts. Després del golàs de Cabanillas, els locals es van tancar al darrere per mantenir el resultat.



Partit molt igualat en què elLloret es van avançar al marcador gràcies a un remat de cap de Majó en una sortida d'un córner. Al minut 22 Balagué va empatar el matx. Poc abans del descans els lloretencs van perdonar dues ocasions clares de gol. A la represa, el partit va seguir amb la mateixa tònica i el marcador no es va moure.



Aiguat a Manresa

El matx entre el Manresa i el Llagostera B es va ajornar per decisió arbitral degut a la forta pluja i el mal estat de la gespa artificial.