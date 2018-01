El Palamós comença l'any del 120è aniversari amb una desfeta a Cambrils

Any nou, derrota nova i la reacció que no arriba. Els de Vicenç Fernández van encaixar la quarta derrota consecutiva, a més, el degà no ha guanyat en les últimes 5 sortides i el balanç dels gironins lluny de casa és d'1 punt dels últims 18 a fora.

Tot i així, els tres últims classificats també van perdre i això fa que el degà no caigui em descens tot i que el té ben a la vora, a 2 punts.

S'ha de destacar també el debut del darrer fitxatge Mario Cardete que va completar tot el partit a un bon nivell.

La primera part del Palamós va ser molt fluixa i en cap moment els davanters visitants van ser capaços de xutar entre els tres pals de Kilian. El filial del Reus amb més possessió i sensació de perill va inaugurar el marcador gràcies a una bona definició de Miravent als 27 minuts.

A l'inici de la segona meitat Uri Vila va enviar una bona esfèrica cap a Marc Gelmà, però el seu xut va sortir desviat. I en la següent acció, 2 a 0 pels locals amb una ràpida acció executada per Arjona al minut 51.

El Palamós no es va arronsar i l'omnipresent Medina es va fabricar una bona jugada que va acabar amb penal sobre ell mateix. Als 68 minuts el pitxitxi palamosí no va perdonar i va fer el seu 8è gol del curs.

Però quan faltaven 15 minuts per acabar el matx, nova garrotada a la moral palamosina, una falta lateral picada per Oribe la va rematar al segon pal Gonzalo per situar novament l'avantatge dels locals als dos gols. Als 92 minuts Uri Vila, de falta va tornar a apropar als seus amb un 3 a 2 que va resultar inamobible.

La directiva de Joan Pau Pérez té previst anunciar en les properes hores més reforços per mirar de redreçar la nau palamosina.