L'Espanyol assalta el Ciutat de València i accedeix a quarts

L'Espanyol va confirmar ahir a València el seu bon moment de forma i va aconseguir l'objectiu de classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei en remuntar l'1-2 desfavorable de l'anada en un gran partit dels de Quique Sánchez Flores. Els blanc-i-blaus van mostrar-se molt superiors als granotes i en una primera part per emmarcar es van situar ràpidament amb un 0-2 que els donava el bitllet. El brasiler Leo Baptistao va obrir el marcador ben aviat amb una jugada personal en què se'n va anar per potència dels seus marcadors i va superar Raúl Fernández per dalt. Al llindar de la mitja hora, Gerard Moreno encarrilaria l'eliminatòria amb una acció d'oportunisme. El davanter de Santa Perpètua de Mogoda va aconseguir una pilota morta després que l'intent de refús de Toño García topés en el porter Raúl Fernández i va enviar-la al fons de la xarxa. El Llevant va intentar reaccionar a la represa però entre les presses, els nervis i la maduresa de l'Espanyol no va tenir cap opció de ficar-se a l'eliminatòria.

D'altra banda, el Sevilla va superar el Cadis al Sánchez Pizjuán (2-1) gràcies als gols de Ben Yedder i Correa. Álvaro García va reduir distàncies pels gaditans, que van tenir ocasions per empatar com a mínim el partit.