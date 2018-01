Coutinho inicia el seu procés de recuperació

El flamant fitxatge del Barça, Philippe Coutinho, va dur a terme ahir el seu primer entrenament com a futbolista blaugrana en una sessió de recuperació a la sorrera que hi ha a la Ciutat Esportiva amb la intenció de millorar en la seva lesió al recte anterior de la cuixa dreta. Coutinho encara no podrà debutar amb l'equip, tot i ser presentat el passat dilluns, encara que de moment ja ha començat a treballar. De la seva banda, els seus companys es van exercitar en una sessió de recuperació després de la victòria d'aquest passat dijous a la Copa contra el Celta.