Girona: capital del bàsquet femení 2018

Dijous al vespre, el pavelló gironí de Fontajau va ser l'escenari de la classificació de l'Spar Citylit Girona per als vuitens de final de l'Eurocup. Les gironines varen eliminar l'Olympiacos derrotant el conjunt grec per 27 punts (89-62) davant 2.000 espectadors. Avui, l'Uni torna a jugar contra el Perfumerías Avenida en el nou clàssic del bàsquet femení estatal que, segurament, encara portarà més gent a Fontajau. «El caliu de l'afició es va transmetre a l'equip, tant de bo demà tornem a ser una bona colla...», deia ahir Èric Surís, tècnic d'un Spar Citylift Girona que és la punta de llança del bon moment del bàsquet femení a la demarcació. Amb més de tres milers de fitxes i 78 clubs amb equips femenins, Girona és una referència més enllà del gran paper de l'Uni en les últimes temporades. Unes comarques i una ciutat amb molta tradició que ara aposten per assumir la «Capitalitat del bàsquet femení 2018». Un projecte que omplirà l'any d'un munt d'activitats i competicions de bàsquet femení, entre elles la final de la Lliga Catalana, i que podrien tenir la cirereta amb la possible disputa a l'estiu d'un partit a Fontajau de la selecció catalana absoluta (inèdita des del 2012 quan va jugar una Copa de les Nacions contra Galícia i Euskadi).

«No ho fem perquè creiem que sigui molt necessària una discriminació positiva, sinó perquè el bàsquet femení ja té molta importància a Girona però sí que creiem que encara té més camp per recórrer i avançar», va explicar ahir el president de la territorial gironina de la FCBQ, Xevi Santaló, en l'acte de presentació de «Girona, capitalitat del bàsquet femení 2018». Acompanyat de representants de l'Ajuntament de Girona, Diputació i Generalitat, Santaló ha detallat els actes previstos per aquest any a la ciutat com la Final de Lliga Catalana femenina a Fontajau (setembre), la Final a Quatre de Copa Catalunya i del català cadet o júnior, un partit internacional de bàsquet en cadira de rodes, campionats de 3x3 i, encara per confirmar, la possibilitat que Girona aculli un partit amistós de la selecció catalana absoluta. Entres els actes més complicats d'organitzar, hi ha el partit de bàsquet en cadira de rodes, perquè no hi ha jugadores gironines en actiu i segurament acabarà sent un combinat català amb reforços vinguts d'Aragó i el País Basc enfrontant-se un club francès. L'altre cavall de batalla serà el partit de la selecció catalana absoluta que s'haurà d'encabir entre els compromisos de l'Espanyola en any de Mundial.